Donaueschingen Kantorei sucht Mitsänger für Passionskonzert

Die Musik und die Texte der Arien, Chöre und Choräle der Kantaten laden zur musikalischen Besinnung zu Beginn der Karwoche ein und haben die Ankündigung des Leidens Jesu zum Thema. In der Kantate "Jesu nahm zu sich die Zwölfe" (BWV 22) wird außerdem die Bedeutung von Jesu Leiden und Tod deutlich. Eine Strophe des bekannten Chorals "O Haupt voll Blut und Wunden" erklingt in der Kantate "Sehet wir gehn hinauf gen Jerusalem" (BWV 159), die bereits vorausnehmend die Worte "Es ist vollbracht" enthält. Am Ende der Kantate "Du wahrer Gott und Davids Sohn" (BWV 23) steht mit dem Choral "Christe, du Lamm Gottes" die Bitte um Erbarmen und den Frieden Gottes, sagt Kirchenmusikerin Vera Klaiber zum Passionskonzert. Sie leitet die Kantorei während der Familienzeit von Kantorin Antje Schweizer.

Die Kantorei freut sich über neue Mitsänger für dieses Konzert, sagt Klaiber und lädt ab dem 8. Januar zu den Proben ein. Auch für Frauen und Männer, die längere Zeit nicht in einem Chor gesungen haben, bieten diese Werke eine gute Gelegenheit, wieder einzusteigen und für einen überschaubaren Zeitraum im Chor und an diesem Projekt mitzuwirken, ermuntert die Fachfrau. "Oder kommen Sie einfach unverbindlich zum Schnuppern in die erste Probe am 8. Januar."

Die Kantorei probt montags – außer in den Schulferien – von 19.30 bis 21.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Irmapark.