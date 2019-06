Donaueschingen Kampagne soll Radfahrer motivieren

In den Ortsteilen seien die Radwege schon gut ausgebaut, in der Kernstadt müsse der Ausbau oft auf begleitende Projekte Rücksicht nehmen. Und der Respekt vor der einen oder anderen Steigung in hügeliger Landschaft sei kein Argument mehr, "seit es Pedelecs gibt". Für den Wechsel der Verkehrsmittel gebe es am Bahnhof geeignete Abstellmöglichkeiten. Mit Skepsis sieht Bronner dagegen die Option, nach der Einzelhändler die Innenstadt mit Fahrradstellplätzen bestücken. "Dazu braucht es erst einmal eine Nachfrage."

Mit ins Boot nehmen möchte Bronner die Firmen. Sie sollten ins betriebliche Mobilitätsmanagement einsteigen und ihren Mitarbeitern Anreize bieten, auf Rad oder öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Initiative könne dabei, ohne belehrend oder verpflichtend zu wirken, von Geschäftsführung wie Betriebsrat kommen.

300 Adressen

Keine Scheu dürfe es geben, sich auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen Mobilitätskonzeption bei Firmen nachzufragen, die schon weiter sind.

Zu Beginn der Pfingstferien hat Bronner bei Vereinen, Schulen, Firmen und Gemeinderäten geworben, sich am "Stadtradeln" zu beteiligen. Rund 300 Adressen wurden per Brief oder E-Mail abgearbeitet. Mit Antworten der Schulen rechnet Bronner erst nach den Ferien, dennoch sieht er die Aktion mit Blick auf die bisherigen Rückmeldungen schon am rollen. 23 Radfahrer in sieben Teams hatten bis vergangenen Freitag angemeldet, darunter fünf Gemeinderäte und zehn Mitarbeiter von IMS Gear.

Radfahrer sammeln einzeln Kilometer, schließen sich einem Team an oder gründen selbst ein Team. Die gefahrenen Kilometer können auf der Homepage eingetragen werden oder ganz bequem auf der Stadtradel-App getrackt, also via GPS-Ortung automatisch übertragen. "Und wer kein Internet hat, kann sich mit dem Gemeinderverwaltungsverband in Verbindung setzen'", öffnet Bronner die Mitmach-Türen ganz weit. Die Kilometerangaben beruhen auf Vertrauensbasis.

Was ein richtiger Wettbewerb ist, braucht auch einen Preis. So gibt es für die drei erfolgreichsten Teams Einkaufsgutscheine in Höhe von 100, 75 und 50 Euro, die in örtlichen Fahrradgeschäften eingelöst werden können. Entscheidend ist die Zahl der zurückgelegten Radkilometer. Und weil bei unterschiedlich großen Teams die Gesamtzahl variiert, ist die im Durchschnitt zurückgelegte Strecke maßgeblich.