Donaueschingen Kaltenbach setzt auf Outlet-Ware

Doch Kaltenbachs Partner wollte das Donaueschingen-Projekt trotzdem verwirklichen. Und nun teilen sich die Beiden das Risiko. Denn auch allein hätte Kaltenbach kein Outlet-Geschäft eröffnen können. "An die Lieferanten kommt man als normaler Händler gar nicht heran, nur wenn man ganz groß ist oder entsprechende Outlet-Geschäft hat." Schließlich soll es ein richtiges Outlet-Geschäft mit dem entsprechenden Modeangebot geben.

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen: Es stehen noch einige Absprachen mit Lieferanten aus und es werden auch noch Mitarbeiter gesucht, die in dem neuen Geschäft in Teilzeit arbeiten müssen. Es bleibt nur noch wenig Zeit, denn: "Wir legen einen ziemlichen Kaltstart hin. Noch im Mai werden wir unser Outlet-Geschäft eröffnen." Das hat auch seinen Grund: Mit der reduzierten Outletmode wollen die beiden Geschäftspartner nicht gerade in den Schlussverkauf kommen. "Wenn wir noch etwas warten würden, wäre unser Start schwieriger." Denn eines macht Kaltenbach auch klar: Es handelt sich um einen Versuch. Denn nur, wenn die Kunden auch kommen, wird das Outlet-Geschäft eine dauerhafte Einrichtung. Schließlich hängt es davon ab, ob das Angebot auch die Donaueschinger anspricht. "Denn ohne Umsatz funktioniert das nicht."

Große Gefühle

Die Rückkehr nach Donaueschingen ist für Axel Kaltenbach selbst auch mit großen Gefühlen verbunden. "Es freut mich wirklich, dass wir einen Weg gefunden haben, um weitermachen zu können." Denn mit Donaueschingen verbinden Kaltenbach viele Erinnerungen: Schließlich hat er hier seine ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt. "Ich war hier 1991 in meinem ersten Lehrjahr", blickt Kaltenbach zurück. Und auch anschließend sei Donaueschingen der Ort gewesen, an dem er erstmals Entscheidungen treffen durfte und in die Planung eingestiegen sei.