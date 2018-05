Donaueschingen Kängurus zeigen ihr Können

Bei den 63 Sechstklässlern erreichten Inga Bronk, Emily Dittmar und Kaya Schütz in ihrer Wertungs-Kategorie einen dritten Preis. Beste Schülerin war in diesem Jahr Leonie Marie Weisser. Die Gymnasiastin gewann mit 108,75 Punkten einen zweiten Preis.

Größter Sprung mit T-Shirt belohnt

Mit 21 richtig gelösten Aufgaben machte sie den größten "Känguru-Sprung", was mit einem T-Shirt belohnt wurde. In der Klassenstufe 8 traten am Fürstenberg-Gymnasium diesmal 34 Schüler zum Wettbewerb an. Hier erzielten Marvin Guth und Tjorven Burdorf einen Preis der zweiten Kategorie. Alle Preisträger sind Anwärter für eine Auszeichnung beim Elisabeth-Stierle-Preis der Stadt.