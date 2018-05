Der bayerische Kabarettist Helmut Schleich (Bild) geht nach vielen Jahren wieder auf Tour. Sein neues Programm trägt den Titel "Kauf, du Sau!". Am Sonntag, 10. Juni, tritt er ab 19 Uhr im Strawinsky Saal in Donaueschingen auf. "Sie haben richtig gehört. Sie sollen kaufen. Und wenn Sie nichts kaufen, fliegen Sie raus!". Aber Sie sollen nicht nur kaufen, sondern auch verkauft werden, nämlich für dumm. Weil Waren und Wahrheiten sich leichter unters Volk bringen lassen, wenn keiner zu genau hinschaut. Das geht Helmut Schleich gehörig gegen den Strich. Und deshalb rückt der Münchner Kabarettist in seinem Programm der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe. Karten zum Preis von 20 Euro können ab sofort in der Tourist-Information in Donaueschingen erworben werden. Foto: Veranstalter