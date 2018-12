Donaueschingen Justizminister hört sich Sorgen an

Mit dieser Prognose begrüßte Revierleiter Thomas Knörr den Landesjustizminister und Wahlkreisabgeordneten Guido Wolf beim traditionellen Besuch der Polizeidienststelle. "Ende November hatten wir 25 Prozent weniger Straftaten", sagte Knörr. Das seien mehr als die zehn Prozent Rückgang im Bereich des Präsidiums: eine "Hausnummer", wenngleich nicht verifizierbar.

Ein Rückgang der Straftaten sei auch im Bereich der Erstaufnahmeeinrichtung zu verzeichnen, in der derzeit 400 Menschen leben. Knörr sprach von "pendelnden Belegungszahlungen", die offenbar Querverlegungen geschuldet seien. Frustrierend gestalte sich das Thema Abschiebung. Bis zum Stichtag 5. Dezember wurden dem Revier in diesem Jahr 180 registrierte Abschiebungen gemeldet, von denen 30 im Vorfeld storniert wurden. Von den 150 abzuschiebenden Personen wurden in der Unterkunft 37 angetroffen und von diesen lediglich 14 aus Deutschland geflogen.

Abschiebungen, so Knörr, zögen einen enormen administrativen und personellen Aufwand nach sich. Vier Streifenwagenbesatzungen je Abholung dienten der Fürsorgepficht gegenüber den eingesetzten Beamten. Dieses Zahlenverhältnis sei nicht vermittelbar, sagte der Minister.