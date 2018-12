Donaueschingen Junggesellenabend als höchstes Glück

Einmal mehr glänzt Günther Preis mit seinem trockenen Baaremer Dialekt, während Ulrike Schorpp in der Rolle der Paula Häuslein ein ganzes Spektrum von Stimmungen durchmacht. Mal droht sie, mal hofft sie, ein anderes Mal ist sie nah am Wasser gebaut, ganz zur Freude des begeisterten Publikums in der besonderen Atmosphäre des Adlersaals, das mit begeistertem Szenenapplaus nicht spart. Auch Regisseur Andreas Willmann war voll des Lobes. "Wenn Sie so eine Truppe zusammen haben, brauchen Sie fast nichts mehr machen".

Innerhalb von sieben Wochen haben die neun Akteure unter Leitung von Andreas Willmann 21 Proben absolviert. Es spielen Günther Preis (Ferdinand Häuslein), Ulrike Schorpp (Paula Häuslein), Felix Knöpfle (Manfred Häuslein), Wolfram Lücke (Alfons Meister), Beate Schrenk (Betty Meister), Elena Schrenk (Tamara von Schönfeld), Kurt Löhr (Lancelot von Schönfeld). Tatjana Ritter (Angelina von Schönfeld) und Heidi Mayer-Löhr als Briefträgerin Anneliese Schnell. Als Souffleuse fungiert Gabi Grigo, für die Maske sind Anita Kaiser und Nadine Pfarrherr zuständig. Die weiteren Vorstellungen am 28., 29. und 30. Dezember sind bereits ausverkauft.