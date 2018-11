Donaueschingen Junges Quartett vereint die Leidenschaft für alte Musik

Donaueschingen. Zum musikalischen Gipfeltreffen lädt die Gesellschaft der Musikfreunde in ihrer Konzertreihe am Sonntag, 25. November, 19 Uhr, in den Strawinskysaal der Donauhallen ein. Die Musikfreunde der ganzen Region werden vier junge französische Musiker erleben, die sich 2009 am Pariser Conservatoire Supérieur National zum Quartett Nevermind zusammengeschlossen haben.