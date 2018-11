Donaueschingen Junge Talente stellen ihr Können unter Beweis

Anna Frankenberger und Manuel Gut konnten nach rund 1,5 Jahren Musikunterricht das Junior-Leistungsabzeichen erfolgreich absolvieren. Geprüft wurde dabei das theoretische Wissen, Rhythmik und Gehörbildung sowie Vortragsstücke und das Tonleiterspiel. Das Junior-Abzeichen dient als Motivation für die Jungmusiker für weitere Abzeichen.

Das bronzene Leistungsabzeichen, und somit das Privileg, in der Jugendkapelle Pfohren-Neudingen sowie der Musikkapelle Neudingen mitspielen zu dürfen, wurde an Sarah Gut und Valentin Parschau überreicht.

Das Leistungsabzeichen in Silber absolvierte Alina Hensler in diesem Jahr mit Bravour. Nachdem die Neudingerin bereits seit mehreren Jahren festes Mitglied in der Musikkapelle ist, entschloss sie sich zu diesem weiteren Schritt. "Alina ist ein Vorbild für all unsere Musiker. Sie übt sehr viel und sehr motiviert", lobt Werner Gieray.