In den Weihnachtsferien konnten bei sehr guten Schneeverhältnissen alle geplanten Skikurse des Ski-Clubs Baar in verschiedenen Alters- und Leistungsgruppen stattfinden. Besonders die kleinen Skifahrer machten nach wenigen Stunden große Fortschritte im Umgang mit den Skiern. Nach einem Abschlussrennen nahmen alle T eine Urkunde mit Gruppenfoto in Empfang. An den strahlenden Gesichtern ist zu sehen, dass es allen Spaß gemacht hat. Foto: Verein