Donaueschingen Junge Musiker freuen sich über dreifachen Erfolg

Die 14. Bläserklasse 5b nahm mit Bläserklassenleiterin und Klassenlehrerin Tanja Henseler zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teil und erzielte im Wettkampf der Kategorie eins, die einige starke Gegner bereithielt, einen zweiten Platz.

Die 13. Bläserklasse 6b und ihr Klassenlehrer Jürgen Gauger, zum zweiten Mal dabei, konnten ebenfalls einen zweiten Platz in der Kategorie zwei erreichen. Bereits zum dritten Mal trat die zwölfte Bläserklasse Plus, ebenfalls mit ihrer Leiterin Tanja Henseler, an. Erneut konnten sie einen zweiten Platz in der Kategorie drei erkämpfen und machten das Triple für die Realschule Donaueschingen perfekt.

Ein Höhepunkt war für die Schüler das gemeinsame Musizieren. Hunderte von Bläserklassenkindern spielten gemeinsam zwei Stücke. Bei der Siegerehrung wurden auch Sonderpreise für besondere musikalische Leistungen vergeben. Diese wurden in der 14. Bläserklasse 5b an Philip Schöndienst (Schlagzeug) und Jonas Gerdes (Horn/Percussion), in der 13. Bläserklasse 6b an Miguel Pinto Grangler (Posaune) und Fynn Maier (Trompete) sowie in der zwölften Bläserklasse Plus an Nils Georg (Querflöte) und Tim Kittner (Tuba) verliehen.