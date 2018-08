Donaueschingen Junge Mannschaft kann sich sich drei Hotelsterne sichern

Dem Aasener Ortsvorsteher Horst Hall ist es zu verdanken, dass wieder gastronomisches Leben in die Burg einziehen konnte. Er kaufte die leestehende Liegenschaft und sorgte für eine umfassende Renovierung des Gastronomie- und Hotelbereichs. Als Glück bezeichnet es Hall, die beiden engagierten jungen Gastronomiefachleute Jason und Niklas Grom gefunden zu haben. Mit ihrem Geschäftsmodell der gehobenen Gastronomie mit hochwertigen Lebensmitteln und einer raffinierten Regionalküche haben sie offensichtlich genau ins Schwarze getroffen.

So zieht auch Gastronomiefachmann Niklas Grom Bilanz: "Das erste Jahr ist gut gelaufen." Inzwischen gebe es viele Stammgäste, und auf die jetzt zugesprochenen drei Sterne seien die Brüder sehr stolz. Die Zahl der Mitarbeiter wurde von 16 auf 25 aufgestockt. Kein Wunder, denn inzwischen wurde neben der Gaststätte der Hotelbetrieb ausgebaut und eine Weinbar eingerichtet. Mit Leinwand und Beamer ausgestattet, wird diese Lokalität auch zunehmend als Tagungs- und Seminarraum genutzt.

Was die Brüder Grom in Aasen bewerkstelligt haben, geht für Dehoga-Kreisvorstand Michael Steiger bei dem um sich greifenden Gastronomiesterben im ländlichen Raum "absolut gegen den Trend". Dies betonte er während einer kleinen Feier. Steiger würdigte den "mutigen Investor Horst Hall", aber auch die beiden jungen Fachleute, die hier "etwas hochgezogen haben, was Leuchtturmcharakter hat" und für die Ortschaft Aasen einen stilvollen Begegnungsort bietet.