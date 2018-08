Donaueschingen Junge Künstler mit großem Potenzial

Wie ein Textil oder eine Haut schmiegt sich Silikon beispielsweise an exotische Muscheln oder ragt aus diesen in Faltungen heraus. Andere Arbeiten wie in ihrer letzten Berliner Ausstellung sperren das drapierte Silikon buchstäblich einem vergitterten Fenster ähnlich in einen Rahmen ein. Die Körperlichkeit und das Sensualistische des Materials repräsentieren Begegnungen mit dem Betrachter und ihren jeweiligen Projektionen.

Diesen Arbeiten standen in der Ausstellung aus Stahl gefertigte Haltevorrichtungen unterschiedlichster Art zur Seite, die sich im öffentlichen Nahverkehr finden lassen. Auch hier ist der menschliche Körper abstrakt präsent, ebenso wie das Versprechen von Sicherheit in einer sozial fragilen Konstellation.

Safavi hat 2007 ihr Diplôme d’arts visuels an der école cantonale d’art von Lausanne absolviert und seitdem ihre Werke in zahlreichen Ausstellungen präsentiert, wie beispielsweise in Athen, Sao Paulo, Berlin und Paris. Sie ist Trägerin des Preises Luci d’Artista und des Illy Prize. Zin Taylor: Der Künstler wurde 1978 in Calgary in Kanada geboren und lebt in Paris. Seine Arbeiten schaffen Gedanken im Raum. Hierfür bedarf es bei dem kanadischen Künstler vorwiegend der Punkte und Linien in schwarz-weiß, die sich in Form von Einzelelementen wie einem Vogelstrauß oder einer Schlange oder Interieurs cartoonhaft auf den Oberflächen der Ausstellungsräume ausbreiten. Sie bilden Gedankeneinheiten, die sich gemeinsam mit den zumeist abstrakteren Skulpturen und Mobiles zu "nebligen" Geschichten zusammenfügen.

Sie bilden Zusammenhänge aus, bleiben aber in Bewegung, zum Beispiel dort, wo die zeichnerische Form zwar ein erkennbares Bild ergibt, aber ebenso auch einen Buchstaben. Taylors Arbeiten handeln von dieser abstrakten Präsenz der Möglichkeit zur Form von inneren Räumen, wo ihnen Ausdrucksformen und eine Sprache verliehen werden. Bereits seit 2000 wird Taylor durch zahlreiche Preise gefördert. Seither konnte er seine Werke in einigen Ausstellungen in Europa und Übersee präsentieren.

"Fürstenberg Zeitgenössisch" wurde 2011 von Erbprinz Christian und Erbprinzessin Jeannette zu Fürstenberg gegründet. Das eigenständige Projekt besteht aus einem Stipendiatenprogramm, der Ausrichtung von Wechselausstellungen und dem Aufbau einer kleinen Sammlung. "Fürstenberg Zeitgenössisch" soll primär junge Künstler fördern und begleiten, die sich durch neue Formensprachen und Konzepte hervorgetan haben und in diesem Zusammenhang in den internationalen Diskurs gerückt sind. Kuratorisch betreut wird das Kunstprogramm von Moritz Wesseler.