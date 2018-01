Donaueschingen Jugendschutz zur Fasnet im Blick

Donaueschingen (guy). Das Polizeirevier Donaueschingen und der Polizeiposten Blumberg wollen gemeinsam mit den Stadtverwaltungen von Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen und Blumberg den Jugendschutz in der anstehenden Fastnachtszeit verstärken. Dazu hat die Polizei Plakate gestalten lassen, die nicht nur den verschiedenen Veranstaltern als Informationsgrundlage dienen, sondern auch zielgerichtet in den Veranstaltungsräumlichkeiten eingesetzt werden können. Sie beinhalten die wichtigsten Regeln rund um das Thema Jugendschutz und sind beim Polizeirevier Donaueschingen und dem Polizeiposten Blumberg kostenlos erhältlich.

"Damit wollen wir zur Fasnet einen Appell an Eltern und Veranstalter richten, sich um das Thema zu kümmern", so Link weiter. Dabei arbeitet die Verwaltung eng mit den jeweiligen städtischen Verwaltungen zusammen. "Was sich geändert hat, sind nicht die Sicherheitsvorschriften, wie oftmals als Vorwurf laut wird, sondern das Bewusstsein dazu", erklärt Andreas Dereck, Leiter des Ordnungsamtes Donaueschingen. "Ich bekomme immer zu hören, so etwas wie die Love Parade in Duisburg könne hier nicht passieren. Aber auch bei kleinen Veranstaltungen kann etwas passieren. Selbst ein Personenschaden wird dann geprüft", so Dereck. Es gehe dabei nicht darum, die Veranstalter zu gängeln, sondern man unterstütze, wo es möglich sei, mit Beratung, der Einrichtung der Freinächte und den Absperrungen. "Wir wollen einfach im Interesse der Jugendlichen und deren Eltern im Vorfeld darauf hinweisen, dass Probleme gar nicht erst entstehen", sagt der Ordnungsamtsleiter.

Eine Empfehlung, die Polizei und Ordnungsamt dabei an die Vereine geben: einen Verantwortlichen für den Jugendschutz benennen. "Ich weiß, wie es im Verein ist, und dass es oftmals schwierig ist, überhaupt alle Ämter besetzt zu bekommen. Dennoch stellt sich für den Vorstand natürlich die Verantwortung, das muss deutlicher klar werden. Wenn etwas passiert, dann steht sofort der Staatsanwalt da", sagt Dereck. Jeder Verein bekomme die Information, verbunden mit dem Wunsch, sich darum zu kümmern, so Link. Er ergänzt: "Es ist klasse, wenn ein Verein einen Jugendschutzbeauftragten benennt. Dann gibt es einen, der sich etwa bei den Einlasskontrollen darum kümmert, dass der Jugendschutz eingehalten wird."