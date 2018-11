Und gerade diese Zeit mit den verschiedensten Vereinsturnieren vermisse sie. Es sei schade darum, denn diese Turniere würden auch die Kameradschaft unter den Mitgliedern stärken. Sie selbst betreibt seit etwa sechs Jahren den weißen Sport und möchte den "auch weiterhin in ihrem Heimatort" ausüben. Sie gehört zur zweiten Bezirksliga-Juniorinnen-Mannschaft, die aktuell als Vize-Meister die Runde abschließen konnte.

"Wenn die mittlere Mitgliederschicht nicht vorausgehen will, machen wir Jugendliche dies eben", sagt die selbstbewusste Gymnasiastin. Ihr Vater sah ihre Entscheidung, bei Kassierer Frank Büchler in die Lehre zu gehen, anfangs als etwas übereilt an, denn dies bringe schon eine gewisse Verantwortung mit sich. "Doch es ist auch gut, wenn die Jugend etwas bewirken will, hoffentlich ziehen auch alle mit", fügte er an.

Jule Hessemnann hofft, dass das Interesse am Tennis bei den jungen Leuten steigt, denn die Ausbildung durch die Tennisschule Samurai sei gut. Und sie möchte sich auch mit ihren Mitstreiterinnen gerne mit einbringen, um mit diversen Aktionen den Verein finanziell zu unterstützen.

Doch nicht nur Tennis gehören zu ihrem Hobbys. Ihr Vater Dirk bemerkt schmunzelnd, dass sie auch das Umland unterstützt: So ist sie aktive Fußballerin bei den B-Juniorinnen in Pfohren, und nachdem sie den DFB-Juniorcoach-Schein in der Tasche hat, trainiert sie eine Fußball-Bambini-Gruppe in Grüningen. Und weil es so schön ist andere zu unterstützen, gibt die sprachbegabte Jule – sie lernt Französisch, Spanisch und Englisch – auch noch Nachhilfe in letztgenannter Sprache.

Mit dem18-jährigen Beisitzer Tim Büchler sind es n schon zwei junge Leute, die im Vorstand mitreden. Und sie spinnen ihre Gedanken weiter: "Wenn es dann wieder gilt, den Schriftführerposten zu wählen, hätten wir Jungen auch schon eine Nachfolge auf Lager", fügt Jule Hessemann lächelnd an.

Für den Wolterdinger Tennisclub übernimmt seit zwei Jahren auf wohl qualitativ hohem Niveau, wie man hört, die Tennisschule Samurai in Donaueschingen das Ganzjahrestraining. Interessierte Kinder-und Jugendliche, die sich für das Angebot des Tennisclubs interessieren, können sich bei Jugendleiterin Tünde Krummhaar unter der Telefonnummer 07705 / 91 91 18, oder beim Vorsitzenden Armin Strobel, Mobiltelefon 0172/ 7 42 97 53, melden.