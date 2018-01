Donaueschingen Jugendabteilung stellt Nachwuchsturniere auf die Beine

Den Auftakt bildet am Samstag, 20. Januar, der Fair-Play-Hallenspieltag. Hier stehen sich zunächst ab 9 Uhr die jüngsten Nachwuchsfußballer der Jahrgänge 2009 und 2010 – alle aus dem Raum Donaueschingen – in zwei F-Jugend-Turnieren gegenüber. Um 13 Uhr geht es weiter mit dem Turnier für E-Junioren des Jahrgangs 2008, bei dem in zwei Gruppen jeweils vier Teams antreten, ehe ab 16.45 Uhr die älteren E-Jugendlichen ab Jahrgang 2007 mit ebenfalls acht Mannschaften auflaufen – darunter auch der FC 08 Villingen als Mitfavorit und der SV Zimmern o.R. als Sieger des vergangenen Jahres. Hochklassigen Jugendfußball mit rasanten Spielen und vielen Toren verspricht das C-Junioren-Turnier, bei dem am Sonntag, 21. Januar, ab 10 Uhr zehn Mannschaften aus der gesamten Region in zwei Gruppen aufeinander treffen. Mit dabei sind neben dem gastgebenden Verbandsligisten DJK auch der SV Zimmern und der SC 04 Tuttlingen als spielstarke württembergische Vertreter sowie die SG Ostbaar aus der südbadischen Landesliga. Nach der Gruppenphase beginnen gegen 15.30 Uhr die entscheidenden Spiele um den Turniersieg.

An beiden Tagen bewirtet das Helferteam der DJK-Jugendabteilung die großen und kleinen Besucher im Foyer.