Donaueschingen Jugend will Landleben mitgestalten

"Die Landjugend ist einfach ein lockerer Verein. Man unternimmt gemeinsam Sachen, aber es ist nicht schlimm, wenn man einmal fehlt. Das ist der große Unterschied zu den meisten anderen Vereinen", erklärt Andreas Müller. Nicht nur für die Wolterdinger stehen Gemeinschaft im Verein und die Aktivitäten im Vordergrund, auch ihre Kollegen aus Mönchweiler sind da einer Meinung. Den Jugendlichen der umliegenden Orte sei klar gewesen: Wenn in Wolterdingen eine neue Landjugend gegründet werde, bekomme sie regen Zuspruch in der Bevölkerung.

Eine Landjugend, welche die Wolterdinger im ganz besonderen Maße unterstützt, ist die aus Brigachtal: Von ihnen bekamen sie nicht nur Equipment, sondern auch das Angebot, dass die Mitglieder sie unterstützen, indem sie mit anpacken.

"In der Landjugend sind viele Jugendliche, die ansonsten in keinem anderen Vereinen und somit nicht so in den Ort integriert sind. Die Landjugend öffnet der Wolterdinger Jugend ganz neue Türen", so Heike Schrenk, Mutter eines Mitglieds.

Die Landjugend Wolterdingen wurde am 1. Dezember 2017 mit 28 Mitgliedern gegründet.

Heute zählt der Verein bereits 34 Mitglieder. Die Vereinsspitze bildet ein Vorstandsteam mit den Mitgliedern Alexander Kopp, Andreas Müller und Stefanie Welte. Unterstützt wird der Verein auch von der Ortsverwaltung Wolterdingen, welche das alte Schlachthaus als Räumlichkeit für Gruppenstunden zur Verfügung stellt.