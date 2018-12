Donaueschingen Jahr der Extreme: Angler fürchten um die Fische

Initiator war Jugendleiter Markus Willmann. Er hatte die Absicht, die Jugendlichen mit der Aktion für die die Hege und Pflege der Umwelt zu sensibilisieren. "Angeln ist eine Sportart in freier Natur, die ohne Verständnis für die damit zusammenhängenden Ökosysteme funktioniert", erläuterte Willmann, der nebenbei noch den Team fördernden Geist derartiger Aktivitäten hervorhob. Regelmäßig stärken die Jugendlichen ihr Zusammengehörigkeitsgefühl bei den monatlichen Treffen am letzten Freitagnachmittag im Monat. Dabei geht es auch um theoretische und praktische Grundlagen des Angelns. Zweimal im Jahr treffen sich die Angler auch zur Umweltaktion und befreien die Uferrandstreifen vom Müll und Unrat.

"Das Jahr 2018 war auf Grund seiner Witterung ein extremes Jahr für die Fische. Die nahezu ausbleibenden Niederschläge sorgten für Minimalwasserstände und die dauerhaft sommerlichen Temperaturen für eine Aufwärmung der Gewässer," so Gewässerwart Walter Heiß. Er befürchtet, dass derartige Jahre bald keine Ausnahme mehr sind. "Bei dauerhaft hohen Wassertemperaturen im Riedsee, aber auch in den Fließgewässern ändert sich die Fischpopulation", bemerkte er hinsichtlich Wassertemperaturen von 27 Grad Celsius, die für viele Fischarten ein dauerhafter Überlebenstest sind. "Noch hatten wir Glück. Wie lange wir auf diese Weise die Fangerträge noch halten können, steht in den Sternen."

In Absprache bringt die Angelvereinigung Pfohren deshalb seit Jahren überdimensionale Rieswellenbündel in den Riedsee ein, die den Fischen eine Rückzugsmöglichkeit zum Brüten bieten und sie vor Angriffen der Kormorane schützen. Die Rieswellenbündel zersetzen sich auf natürliche Weise. Nur deshalb sind derartige Aktionen möglich.