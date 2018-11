Donaueschingen Jagdpächter rechnet mit Drückjagd ab

Selber bei Drückjagd noch nie geschossen

Aus Erfahrung wisse er zudem, dass die Regel, nur zu schießen, wenn sich alle vier Hufe des Rehwilds auf dem Boden befinden, in rund 95 Prozent der Fälle bei Drückjagden nicht eingehalten werde: "Das ist auf solch einer Veranstaltung so gut wie unmöglich. Das Wild wird ja getrieben, und da bleibt es eigentlich nie stehen." Deshalb habe er auf einer Drückjagd noch nie geschossen.

All diese Bedenken äußerte der Hobbyjäger in seiner Absage an das Forstamt. "Daraufhin erreichte mich eine Mail, in der sie sich für meine Einschätzung bedankten und so weiter." Wirklich ernst genommen habe er sich nicht gefühlt, doch damit hätte Back leben können. Mit dem, was dann folgte, hatte er dagegen nicht gerechnet: "Ein paar Tage später erhielt ich eine Nachricht aus dem Rathaus in Blumberg. Man sagte mir, ich sei vertraglich dazu verpflichtet, an der Drückjagd teilzunehmen." In seinem Vertrag habe er die entsprechende Vereinbarung noch einmal nachgelesen, so Back: "Dort stand lediglich, dass ich an einer revierübergreifenden Jagd pro Jahr teilnehmen müsste, nicht an welcher." Er wollte dieser Pflicht bei einer kleineren Veranstaltung nachkommen.

"Aber die Stadt behauptete, ich müsse unbedingt bei der Drückjagd von Fürstenberg Forst mitmachen", erzählt er. "Durch die Blume" sei ihm mit Konsequenzen gedroht worden. Da diese auch seinen Vorpächter und guten Bekannten getroffen hätten, habe er diesem zuliebe schließlich nachgegeben. Und weil ihm von vielen geraten worden sei, Ruhe zu geben.

Also war er dabei, als 250 Jäger den Längewald aufmischten. "Aber nur, um Ärger zu vermeiden. Geschossen habe ich kein einziges Mal", betont Back. Denn die Veranstaltung habe in seinen Augen auch gar keine Rechtfertigung gehabt. "Jens Borchers von Fürstenberg Forst spricht dauernd von einem übermäßigen Verbiss, der den Wald bedrohe und von viel zu hohen Reh- und Sikawild-Beständen. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, wo die sein sollen, wenn auf einer Jagd mit so vielen Schützen gerade einmal 30 Sikas und zehn Rehe geschossen werden."

Vorgabe nicht zu erfüllen

In seinem Revier weise jedenfalls kein einziger Baum Verbiss auf, was ihm durch ein Forstgutachten des Kreisforstamts bestätigt worden sei. Im Gegenteil sei es für ihn fast unmöglich, die Vorgabe zu erfüllen, im laufenden Jahr 18 Rehe zu schießen: "Bis jetzt habe ich vier. Wo soll ich die Tiere denn hernehmen, wenn sie nicht da sind?"

Dass die Lage in den anderen Revieren auf der Länge auf dramatische Weise anders aussieht, wagt der Jäger zu bezweifeln. Seine These: "Ich denke, das Forstamt scheut schlicht die Kosten der Schutzmaßnahmen gegen Verbiss."

Die grünen Tupex-Rohre seien beispielsweise sehr wirksam und verwesen nach Ablauf von 25 Jahren automatisch. Aber ein Teil kostet rund vier Euro. Die sparen sich auf ihrer Fläche bestimmt mehrere hunderttausend Euro pro Jahr."

Will Fürstenberg Forst in Sachen Baumschutz Kosten sparen?

Auf Backs Aussage, dass er die Anzahl der Hunde übertrieben gefunden habe, erklärt Borchers, dass die Länge rund 3100 Hektar Wald umfasse und man deshalb etwa 300 Hunde benötige. Die übliche Faustregel schlage einen Hund pro zehn Hektar Wald vor.

Borchers bezweifelt, dass im Revier des Blumberger Hobbyjägers kein einziger Baum Verbiss aufweise: "Wenn dies so sein sollte, beglückwünsche ich Herrn Back und seine Jagdverpächter. Persönlich vorstellen kann ich mir es nicht." In dem von ihnen betreuten Gebiet sei die Situation inzwischen dramatisch. Insbesondere das Sikawild richte große Schäden an.

Back äußert die Vermutung, Fürstenberg Forst scheue schlicht die Kosten der Maßnahmen, die zum Schutz des Waldes vor Verbiss notwendig seien. Der Betriebsleiter erläutert, welche Mittel das Forstamt einsetzt: "Vor allem Verbissschutzmittel zum Schutz der Terminalknospe, aber auch mechanische Einzelschutzmaßnahmen wie zum Beispiel Gitter."

Diese Anschaffungen seien jedoch alle extrem teuer und schädigten teilweise sogar die Umwelt. "Die beste Maßnahme ist die Herbeiführung waldangepasster Wildstände, wofür wir werben", betont Borchers. Gegen Schälschäden gebe es leider keinen wirksamen und bezahlbaren Schutz.