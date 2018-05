Donaueschingen Irmapark-Areal in neuem Glanz

"Besonders schön ist, dass die Idee vom Gemeinderat entwickelt wurde und fraktionsübergreifend damit etwas Tolles geleistet wurde. Das Schöne ist, dass es ein Park für Jung und Alt ist. Dazu noch die fantastische Lage. Es ist was los in Donaueschingen", so Pauly weiter. Es gebe jetzt eine neue Perle in der Stadt, ein gelungenes Ensemble für jede Altersklasse. "Es ist besonders schön, dass auch die nahe Brigach über die Wasserspiele in das Parkkonzept mit eingebunden ist", so der OB. Nicht einfach, speziell wegen der Minustemperaturen im Winter und der damit verbundenen Sorge, das Wasser in der Spritzanlage könne einfrieren.