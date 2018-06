Donaueschingen Investitionen in Brunnen und Schule

Dabei dankte er den ehrenamtlichen Helfern, die ihn die ganzen Jahre über begleitet haben, um den Menschen in Chala bessere Bildung und somit eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Nach dem Brunnenprojekt ging es 2012 weiter mit Hilfe für die Landwirtschaft. Ein Traktor ersetzte die mühsame Handarbeit. "Heute ist man soweit, dass Lebensmittel aus leichter Überproduktion verkauft werden können und plötzlich Gelder da sind, um weiter in die Infrastruktur zu investieren", so Ketterer. Langfristig sei geplant, dass die Bewohner von Chala auf eigenen Beinen stehen und sich die Einrichtungen, die vom Trägerverein momentan noch unterstützt werden, selber tragen.

Aktuell stemmt der Verein das Mammutprojekt mit einer Gewerbeschule für bis zu 200 Schüler. Der Schwerpunkt der Schulausbildung liegt – wie sollte es anders sein – im Wasserbereich. Es geht um Installateure, Abwassermanagement aber auch Solar-, Photovoltaik- und Windenergie. Ende 2019 soll der Schulbetrieb beginnen, bis dahin wird noch mancher Container mit Schulausstattung und Werkzeugen nach Tansania verschifft – und dann über Land nach Chala gebracht werden. "Unser Ziel ist es, dass in der Gewerbeschule pensionierte oder freigestellte Fachkräfte aus Süddeutschland die Schüler und die Lehrer aus- und weiterbilden", schildert Roland Ketterer.

40 Prozent der Gewerbeschüler sollen Mädchen sein. "Die Tansanier sind kleine Machos", lacht Ketterer, "und wenn Mädels die Schulbank drücken, werden die Jungs alles daran setzen, sich von denen nicht überflügeln zu lassen. So kriegen wir sie von der Straße auf die Schulbank", ist er sich sicher.

Schon heute haben die Verantwortlichen von Elimu 4 Afrika Zukunftsvisionen, Pelletskocher mit Vorort hergestellten Pellets aus nachwachsenden Rostoffen sind das Ziel. Sie dienen zur Verhinderung der weiteren Rodung von Wäldern. Da kam der am Ende des Vortrages von den GUB-Vorsitzenden Tobias Mauz und Jörg Mietz überreichte Spendenscheck gerade recht.