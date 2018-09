Donaueschingen Institution des Frohsinn

Bei der Zunft war er Mitbegründer der Trachtengruppe und leitete jahrzehntelang deren Geschicke als Vorsitzender und treibende Kraft. Unter seiner Regentschaft entstand auch das Probelokal Stadtmühle, besonders an der Fastnacht eine wichtige Räumlichkeit. Hier finden Proben für den Zunftball statt, Jugendliche werden für die Tänze ausgebildet. Über sein närrisches Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen überregionaler Verbände.

Der hingebungsvolle Fastnachter gab sein Wissen gerne auch weiter. Etwa als Museumsführer im Narrenmuseum. Dort stand er allen interessierten Rede und Antwort: "Fasnacht ist das Fest des gemeinen Volkes, früher der Tagelöhner, heute der Arbeiter." Nur an zwei Tagen durften, so Preyer, die Menschen in Donaueschingen und der Region aus sich heraus und das tägliche Dasein etwas vergessen.

Unvergessen auch Preyers Auftritte beim Zunftball, bei dem er für Lachsalven unter den Besuchern sorgte, etwa als er im schneeweißen Ornat des Papstes mit würdevollem Gestus grüßend durch den Saal zur Bühne schritt. Beim Ball war er auch lange Zeit als Souffleur aktiv.