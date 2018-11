Donaueschingen Inklusion findet auf der Bühne statt

Den Abschluss bildete die Band Wacker Stones der Karl-Wacker- Schule aus Donaueschingen. Die neun Jugendlichen, die ihre eigene kleine Fangemeinde mit zum Konzert brachten, setzten zum Schluss noch das Highlight des Konzertes. Mit ihren selbst geschriebenen Song zu Alltagsthemen, wie zum Beispiel die Rolle der Mutter in ihrem Leben, sorgten sie beim Publikum für jede Menge Freude.

Highlight war ein selbst geschriebener Song zum Thema Freundschaft, welcher das Publikum so mitriss, dass nicht nur mitgeklatscht wurde, sondern auch mit gewunken wurde. Als krönender Abschluss gab es dann ein gemeinsames Stück der drei Musikgruppen, bei dem nicht nur die Musiker auf der Bühne jede Menge Spaß hatten.

Das Konzert wurde ebenfalls genutzt, um Dirigentin Jessica Metzler für ihr zehnjähriges Engagement bei der Musikkapelle Neudingen zu ehren. "Als Dirigentin muss man sehr flexibel sein. Jessica weiß, wo unsere Stärken und Schwächen sind, weiß, wo gewisse Grenzen sind und wie man die Musiker und Musikerinnen ab und an an die Grenzen bringt und teilweise übersteigt, denn nur so kommt man weiter", sagte der Vorsitzende Werner Gieray. "Jessica ist für uns nicht nur Ansprechpartnerin und Kollegin, sondern auch eine Freundin. Sie meistert all ihre Aufgaben mit Bravour und ist eine große Bereicherung für die Musikkapelle Neudingen."