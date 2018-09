Donaueschingen Informationen über Windpark

Bräunlingen (jak). Nächste Wochen stehen zwei Informationsveranstaltungen an, die sich an die Bürger richten.

Die Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid ist am Dienstag, 25. September, ab 19 Uhr in der Stadthalle Bräunlingen. Den Kern bildet ein Informations-Markt, bei dem die Bürger an sechs Stationen die Möglichkeit haben, Argumente und Positionen zu den geplanten Windenergieanlagen zu hören und zu hinterfragen. Neben der Initiative Pro Landschaftserhalt, die den Bürgerentscheid in die Wege geleitet hat, stehen die Bürger Pro Verpachtung, der Projektierer (DGE mit Enercon und Badenova) und der Verein "Mehr Demokratie" für Auskünfte bereit.

Dazu gibt es zwei Stationen, an denen Fachfragen mit Experten diskutiert und beantwortet werden: "Energiewende in Bräunlingen: Fragen und Argumente" und "Wie würde man die Anlagen von verschiedenen Standorten aus sehen" – mit den entsprechenden Visualisierungen. Zu Beginn des werden die zentralen Argumente ausgetauscht, am Ende besteht die Möglichkeit zur allgemeinen Diskussion.