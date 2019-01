Donaueschingen Informationen für potenzielle Pflegeeltern

Donaueschingen. Wer daran interessiert ist, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, kann sich jetzt beim Landratsamt informieren. Am Donnerstag, 14. Februar, bietet der Pflegekinderdienst des Jugendamtes Schwarzwald-Baar-Kreis um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus an der Schulstraße eine Infoveranstaltung an.