Donaueschingen Individuelle Anpassung

Eine erfolgreiche individuelle Anpassung erfordert Zeit und Geduld sowie die Mitarbeit des Schwerhörigen. Die Erfahrung des Akustikers spielt hierbei auch eine entscheidende Rolle. "Wir treffen für unsere Kunden eine Vorauswahl von geeigneten Geräten und gehen dabei auch auf individuelle Kundenwünsche ein", so Mechel-Akustikmeister Andreas Banka. Mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen werden die Hörsysteme im Laufe der Anpassung Schritt für Schritt sorgfältig auf das Gehör und die individuellen Hörgewohnheiten angepasst. Mit dieser so genannten gleitenden Anpassung können auch Menschen mit einer bereits länger bestehenden Hörminderung wieder langsam an das Hören herangeführt werden, ohne den Schwerhörigen dabei zu überfordern.

Hörsysteme müssen in verschiedenen alltäglichen Situationen ausprobiert und verglichen werden, nur so kann man sich an das bestmögliche Ergebnis herantasten und das optimale Hörgerät finden. Denn jedes Hörsystem klingt anders. Erst wenn das Ergebnis und die Kundenzufriedenheit stimmen, sind wir auch mit der Anpassung zufrieden. Die Anpassung könne sich dabei auf mehrere Monate erstrecken, so Banka.