Donaueschingen In riesiger Halle trocknet Heu

Die Anlage: Heu wird in vier großen Boxen untergebracht. In einem Vorraum befindet sich ein Ventilator mit einer Leistung von 90 Kilowatt, neben der Halle steht eine eigene Trafo-Anlage. Bei gutem Wetter können über die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach etwa 224 Kilowatt selbst generiert werden. Der Ventilator bläst nun über den vergitterten Boden Luft in die Boxen. Das allerdings in einer bestimmten Geschwindigkeit: "Etwa zwischen 1,8 und 2,3 Meter pro Sekunde, sonst wird nicht genügend Feuchtigkeit aufgenommen", erklärt der 29-Jährige. Die Luft für den Ventilator könne direkt aus der Halle, oder im Sommer direkt von draußen angesaugt werden. Sie strömt dann durch einen Entfeuchter, an dessen Lammellen Flüssigkeit kondensiert. "Am ersten Tag der Trocknung ist es hier drin wie in den Tropen", sagt Friedrich. Er kann festlegen, wie viel Feuchtigkeit in das Heu gepustet wird und misst dann, wie viel wieder hinauskommt. Aus der Differenz ergibt sich der tatsächliche Trocknungsgrad. Um 80 Hektar Heu gut trocken zu bekommen, müsse 69 Stunden lang belüftet werden. Danach folgt noch ein Nachbelüften mit etwa zwei bis drei Stunden am Tag. Die Dimensionen der Halle seien so kalkuliert, um Futterreserven für die Zukunft anlegen zu können. Eingebracht wird das Heu übrigens mit alter Technik. Die beim Silo übliche Verdichtung funktioniert hier nicht. "Es ist definitiv arbeitsintensiver als Silo. Das deckt man zu und ist fertig. Hier muss man bei der Trocknung dabei sein und das Prinzip dahinter verstehen", erklärt Friedrich.