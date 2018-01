Donaueschingen In der Karlstraße klicken nachts die Handschellen

Donaueschingen (cos). Ein Mann mit Pistole, ein abgesperrter Bereich, in den niemand mehr Zutritt erhielt und ein großes Aufgebot von Polizei, Sondereinsatzkräften und DRK – für eine kurze Zeitspanne war die Durchgangsstraße der Donaueschinger Innenstadt am Mittwochabend in den Ausnahmezustand versetzt. Fußgängern wurde der Zugang in die Karlstraße von Max-Egon-Straße verwehrt mit dem Hinweis, es sei "zu gefährlich". Was ist passiert? Diese Frage stellten sich gestern viele Donaueschinger in den späten Abendstunden. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bestätigte die zuständige Polizeidirektion in Tuttlingen Informationen, wonach die Handschellen geklickt haben. "Wir haben eine Person festgenommen", so ein Sprecher der Polizei. Genaueres zu dem Vorfall wolle er jedoch nicht preisgeben, der Anlass, der zur Festnahme geführt habe, liege im persönlichen Bereich des Mannes und solle deshalb nicht öffentlich ausgebreitet werden.