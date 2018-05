Donaueschingen In 50 Jahren 5000 Starts und Landungen

Seine besondere Teamfähigkeit, aber auch sein sprichwörtlicher Humor wurde bei der Versammlung vielfach gelobt. Der Vorsitzende betonte, dass er in ganz besonderer Weise das Miteinander von Jung und Alt im Verein vorlebe und bei so manchem unvermeidlichen Generationskonflikt vermittele. Oftmals hat er die gesamte Vereinsjugend mit 15 bis 20 Jungpiloten nach Bad Dürrheim zu einem Gartenfest eingeladen. "Ich bin hier im Verein der Oldtimer"– so stellte er sich kürzlich einem neuen Flugschüler vor. Achim Hirt begeistert sich seit 1978 eher für den Streckensegelflug als Extremsportart.

Während die Mehrzahl der Segelflugpiloten froh ist, in ihrem Leben einige wenige Streckenflüge von 500 Kilometern ohne Motorkraft zu steuern, liefert Hirt alljährlich Wettbewerbssiege und "Tausender" ab, also mindestens achtstündige Flüge nur mit Sonnenenergie in Form von Thermik angetrieben 1000 km über Grund. Dabei entstehen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometer pro Stunde und Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 130 Kilometern pro Stunde, denn durch das zeitraubende Kreisen unter den Wolken wird zwar immer wieder Höhe erarbeitet, aber der Pilot tritt sozusagen auf der Stelle und "macht keine Strecke". Hirt gehört mit seinen zwei motorlosen Flügen über 1350 Kilometern und seinem europäischen Geschwindigkeitsrekord von 2014 zur Leistungsspitze des deutschen Luftsports und ist darüber hinaus ein gesprächiger Zeitgenosse, der ganz selbstverständlich bei der vereinsinternen Anfängerschulung dabei ist und im Doppelsitzer gerne Tricks und Kniffe zeigt, um bei der jeweiligen Wetterlage die Wolke mit dem besten Aufwind zu finden.