Donaueschingen In 20 Tagen mit der VHS zum Gewässer-Profi

Die Ausbildung versetzt in die Lage, abwechslungsreiche Führungen entlang der Gewässer durchzuführen. Die Fachreferenten vermitteln Kenntnisse in den Bereichen Lebensraum Fließgewässer, historische Gewässernutzung, Hochwasservorsorge und Wasserrecht sowie pädagogische Grundlagen. Die Ausbildung erfolgt erlebnisorientiert an den Gewässern der Region. Das gilt auch bei schlechter Witterung. Die Ausbildung umfasst etwa 120 Stunden, verteilt auf 10 Wochenenden (jeweils freitags und samstags). Kurstage sind in der Kalenderwochen 11, 14, 19, 21, 26, 27, 29, 37, 39 und 41. Die Kosten für die individuelle Anreise und die Selbstverpflegung werden von den Kursteilnehmenden selbst getragen. Anmeldeschluss und spätester Rücktrittstermin ist der 15. Februar 2019. Infos zu dem Kurs gibt es bei der WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung. Auskünfte erteilt ei Antonia Bohner unter der Nummer 07 21/82 44 89 20.