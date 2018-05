Donaueschingen IMS Gear setzt Wachstumskurs fort

Um neun Prozent auf 562 Millionen Euro soll der Umsatz 2018 wachsen, die Umsatzrendite, also der Unternehmensgewinn, soll wie in der Vorjahren acht Prozent erreichen, skizzierte Vorstandsmitglied Dieter Lebzelter, der mit seinen Vorstandskollegen Bernd Schilling und Wolfgang Weber durch die Jahresbilanzkonferenz lotste.

Mitarbeiter: Weltweit wurden 400 neue Stellen besetzt. So verfügt IMS Gear aktuell über 3400 Mitarbeiter, davon 2150 an den Standorten in Donaueschingen (1400), Eisenbach (575) und Trossingen (175). Laut Plan will das Unternehmen 2018 rund 140 zusätzliche Mitarbeiter in Deutschland und etwa 370 in den Standorten in den USA, Mexiko und China einbinden. Die Gewinnung von Fachkräften werde anstrengender, sagte Schilling. Bisher sei es noch gelungen, alle Stellen zu besetzen.

Ausbildung: IMS Gear zieht sich seinen Nachwuchs zum guten Teil selbst heran. 200 junge Menschen durchlaufen derzeit verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge: 90 Prozent in Deutschland und etwa 20 in Übersee in Ausbildungsgängen, die sich am Dualen System in Deutschland orientieren. Kaum ein Thema ist bisher die Einbindung von Flüchtlingen. Nur eine Handvoll hat bei IMS Gear Arbeit gefunden. "Da hätten wir gerne mehr", betonte Schilling. Hindernisse sind Sprachbarrieren und fehlende Bleibe-Perspektiven. "Das System ist hier noch zu langsam", kritisierte das Vorstandsmitglied.