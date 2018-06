In einer kleinen Feierstunde haben 19 Auszubildende von IMS Gear ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Ihre Ausbildung zu Industriemechanikern haben Florian Gloeden aus Eisenbach, Tamara Werner aus Rötenbach, Gian-Luca Bafundi aus Hubertshofen, Simon Leip aus Weilersbach, Simon Meister aus Hausen vor Wald und Johannes Schilke aus Tannheim erfolgreich beendet. Seinen Abschluss als Verfahrensmechaniker hat Sascha Hermann aus Donaueschingen in der Tasche. Ihre Ausbildung zu Werkzeugmechanikern haben Yannick Gail aus Donaueschingen und Celine Untersinger erfolgreich absolviert. Zu Mechatronikern qualifiziert haben sich Fabio Gutierrez aus Behla, Marius Maus aus Aasen, Tobias Kienzle aus Unterbaldingen, Marvin Welte aus Mundelfingen, Saskia Gut und Bernhard Meister aus Bräunlingen sowie Timo Blessing aus Tannheim. Als ausgebildete Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation starten Julia Dörflinger aus Falkau und Raphael Schorpp aus Bräunlingen ins weitere Berufsleben durch. Für ihre über­durchschnittlichen Leistungen wurden Simon Leip, Timo Blessing und Sascha Hermann ausgezeichnet. Gian-Luca Bafundi, Marvin Welte, Bernhard Meister und Lars Mey erhielten ein Lob. Sofern sie nicht bereits die nächste Stufe ihrer beruflichen Qualifikation erklimmen, übernimmt IMS Gear alle ehemaligen Auszubildenden in eine Festanstellung. Foto: Firma