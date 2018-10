Donaueschingen Immer einen Ratschlag parat

Den musikalischen Teil der Show bestreiten die vier Haus- und Hofmusikanten von "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle": Skrupellos aber liebenswert, traditionsverbunden und eigenwillig bringen sie das Rathaus zum Swingen und Grooven – und blasen dem Hannes und seinem Bürgermeister gehörig den Marsch.

Karten für die beiden Veranstaltungen sind in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung: Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr) erhältlich oder telefonisch unter 07423/7 87 90 (zuzüglich vier Euro Versand) sowie online unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets.

Zwei mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für "Hannes und der Bürgermeister" in den Donauhallen in Donaueschingen.

Mit dem Stichwort "Hannes" und einem Wunschtag (26. oder 27. November) können sich Teilnehmer bis Freitag, 26. Oktober, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.