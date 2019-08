Donaueschingen Ringzüge entfallen wegen Bauarbeiten

Wie die SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs AG) informiert, sind folgende Züge von der Sperrung betroffen: Ringzug Nummer 88565 (Abfahrt Immendingen: 6.04 Uhr, Ankunft Donaueschingen: 6.19 Uhr); Ringzug 88588 (Abfahrt Donaueschingen: 6.28 Uhr, Ankunft Immendingen: 6.42 Uhr); Ringzug 88631 (Abfahrt Immendingen: 13.01 Uhr, Ankunft Donaueschingen: 13.14 Uhr) und Ringzug 88660 (Abfahrt Donaueschingen: 16.03 Uhr, Ankunft Immendingen: 16.17 Uhr).

Ausfallen werden wegen der Streckensperrung im genannten Zeitraum auch die Züge des Naturparkexpresses mit den Nummern 87627 (Abfahrt Immendingen: 17.56 Uhr, Ankunft Donaueschingen: 18.12 Uhr) und 87628 (Abfahrt Donaueschingen: 18.21 Uhr, Ankunft Immendingen: 18.35 Uhr). Für die Fahrgäste wird laut SWEG ein Schienenersatzverkehr mit Bahnbussen zwischen Immendingen und Donaueschingen eingerichtet. Die Ersatzbusse benötigen allerdings deutlich längere Fahrzeiten. Ergänzend verkehrt für den Ringzug 88588 ein Bus am Morgen im Berufsverkehr (Abfahrt Donaueschingen Busbahnhof: 6.06 Uhr, Geisingen Pflegeheim: 6.30 Uhr, Zimmern Iltishalde: 6.35 Uhr, Ankunft Immendingen Bahnhof: 6.40 Uhr). Die Mitnahme von Fahrrädern und der Kauf von Fahrscheinen ist in den SEV-Bussen nicht möglich.

Die SWEG ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Lahr im Schwarzwald, das in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr betreibt. Im Jahr 2018 ist die Verschmelzung der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen zur Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG vollzogen worden. Bei der SWEG arbeiten derzeit mehr als 1300 Beschäftigte.