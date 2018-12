Donaueschingen Im Klinikum "erniedrigt wie noch nie"

Dort stürzte der 52-Jährige bei voller Fahrt auf Schulter und Kopf. Er rappelte sich auf und ging zunächst nicht zum Arzt. Ein Fehler, wie er heute einräumt. Erst tags drauf ging er unter Schmerzen zu seinem "Haus-Orthopäden". Dieser stellte ihm, um einen eventuellen OP-Bedarf abzuklären, eine Notfallüberweisung für eine MRT-Untersuchung aus. Heraucourt fuhr ins Klinikum Donaueschingen. Dort wurde ihm beschieden, es seien keine Termine frei; auch Privatpatienten hätten keine besseren Chancen. "Es war ein durchaus freundliches Gespräch", erinnert sich der Donaueschinger.

So bemühte er sich gar nicht um einen MRT-Termin anderswo, sondern nahm den in Donaueschingen angebotenen Untersuchungstermin am 12. Dezember wahr. So weit, so gut. Allerdings machte er zwei Tage vor der Untersuchung einen Fehler, der dann im Klinikum in aller Härte durchschlug. Sein Orthopäde stellte am 10. Dezember erneut eine Notfallüberweisung aus. Die gilt jedoch nur 24 Stunden.

Böse Überraschung dann, als Heraucourt zum Untersuchungstermin in der Röntgenabteilung vorstellig wurde: Man könne ihn nicht untersuchen, hieß es kategorisch. Vom Wirkungsmuster der Notfallüberweisung erfuhr er erstmals in diesem Moment. "Mehr als zwei Wochen nach dem Unfall kann man doch nicht mehr von einem Notfall reden", zeigt er Unverständnis.