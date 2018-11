Donaueschingen Im Gnadental wird Adventszeit zum Wintermärchen

Donaueschingen-Neudingen. Wenn bald Weihnachten ist, sehnen sich die Menschen nach Behaglichkeit und Wonne. Der Alltag aber sieht oft anders aus: Hektik und Konsumfreude machen sich breit. "Für alle, die Weihnachten im Herzen suchen und nicht unter dem Tannenbaum" hat der Förderverein der Gnadentalkapelle unter der Federführung von Edmund Weisser deshalb nun schon im vierten Jahr eine ganz besondere Veranstaltung in petto, die Jahr für Jahr mehr Freunde findet.

Ein wahres Kleinod, die Gnadentalkapelle, die sich im Winter ganz besonders idyllisch an die Hügel hinter Neudingen schmiegt, wird aus diesem Anlass zu einem kleinen Weihnachtswunderland voller Herz und Atmosphäre. Schon der Aufstieg zur Kapelle ist ein Highlight für sich: Unter den Klängen von Alphörnern pilgern die Besucher zu der hübschen Kapelle neben dem Gnadentalhof. Auch in diesem Jahr treffen sich alle Interessierten wieder am dritten Advent, 16. Dezember, um 16 Uhr am Tafelackerhof, um gemeinsam den rund zwei Kilometer langen Fußweg zu dem kleinen Gotteshaus zurückzulegen.

Dort funkelt dann schon ein Lichtermeer. Mit ganz viel Liebe zum Detail wird die denkmalgeschützte Kapelle auch dieses Mal wieder für das Weihnachtssingen unter dem Motto "Ein Licht im Gnadental" geschmückt sein – und das ist viel mehr, als sein Name vermuten mag: Es ist ein zu Herzen gehender Adventsnachmittag mit einem stimmungsvollen Programm. Viele Solisten, junge und alte, bekannte und manchmal auch noch nie gehörte, haben schon ihre Teilnahme an diesem Nachmittag zugesagt – starke Stimmen und malerische Kläge erfüllen das kleine Kirchenschiff. Eine Weihnachtsgeschichte berührt die Gäste, und das Chörle aus Gutmadingen tritt auf. Zum Abschluss, bei Glühwein, Kinderpunsch und Zopf rund um die Gnadentalkapelle werden die Alphörner noch einmal erklingen und die Besucher nach einem erfüllten Adventsnachmittag hinab ins Tal, in die Winternacht begleiten.