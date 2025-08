Donaueschingen im Check: Radler wünschen sich mehr Sicherheit

102 Donaueschinger haben am Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) teilgenommen. Insgesamt bekommt die Quellstadt eine solide Bewertung von 3,7. Im Vergleich zu ähnlich großen Ortschaften liegt sie damit auf Rang 116 von 429. In Baden-Württemberg liegt Donaueschingen auf Platz 28 von 75. Es ist das erste Mal, dass sich hier genügend Menschen an der Umfrage beteiligt haben.

Als besonders positiv bewerten die Donaueschingerinnen und Donaueschinger laut ADFC die Möglichkeit, Einbahnstraßen in beide Richtungen befahren zu dürfen. Auch die Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Fahrrad wird gelobt. Negativ bewerten die hiesigen Radfahrer dagegen die Verkehrsführung an Baustellen, die Breite der vorhandenen Fahrradwege sowie die Möglichkeit, Drahtesel – etwa im Rahmen von Sharing-Angeboten – ausleihen zu können. Etwas mehr als der Hälfte der Befragten macht das Radfahren in Donaueschingen Spaß.

Roland Wendel ist der Sprecher des ADFC Donaueschingen. Foto: Tobias Weißert

Beworben werde der Fahrradverkehr in der Stadt jedoch kaum, bemängeln sie in der Umfrage. Der Aussage „Bei uns wurde in jüngster Zeit kaum etwas für den Radverkehr getan“ stimmen 64 Prozent der Donaueschinger Teilnehmer eher oder ganz zu.

Kritik an Ampelschaltung und Sicherheit

Insbesondere die Ampelschaltung (Note 4,4) und die Sicherheit (4,0) kritisieren die Donaueschinger. Nur wenige sehen zudem ein rücksichtsvolles Miteinander: Hier liegt die Stadt unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte. Besonders wichtig ist den Fahrradfahrern in der Quellstadt das Sicherheitsgefühl. Aber auch die Akzeptanz durch andere Verkehrsteilnehmer und die Verminderung von Hindernissen auf Radwegen spielen eine wichtige Rolle. Der ADFC-Vorsitzende in Donaueschingen, Roman Wendel, der auch die Freitexte der Umfrageteilnehmer lesen konnte, fasst die Aussagen der Donaueschinger so zusammen: „Im Umland ist die Situation für Fahrradfahrer sehr positiv.

Einbahnstraßen dürfen von Radlern in beide Richtungen befahren werden. Foto: Tobias Weißert

Im Alltag jedoch hapert es leider noch.“ Auch in Hüfingen gab es ausreichend Daten für eine Auswertung durch den ADFC. Die 67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben der Stadt eine 3,8. Das ergibt Platz 162 von 423 (im Land 30 von 71). Die Hüfinger loben, analog zu ihren Donaueschinger Nachbarn, die Erreichbarkeit des Zentrums, aber auch die Beschilderung und den Diebstahlschutz. Auch sie kritisieren die Baustellenführung und den Fahrradverleih. Die Prioritäten setzen sie derweil identisch wie die Donaueschinger.

Insgesamt scheint die Kommune aber auf einem guten Weg zu sein. Dies bescheinigt auch der ADFC in seiner Fahrrad-Kommunalbefragung: Im Jahr 2023 wurden demnach 22,56 Euro pro Hüfinger für Planung und Bau von Fahrradinfrastruktur ausgegeben. Besonders gelobt wird die Stadt dabei für die Rad- und Fußgängerbrücke über die Breg sowie für den Radweg entlang der Schaffhauserstraße.

Verband und Umfrage

Der ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist laut eigenen Angaben mit über 240.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrer in Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad: Recht, Technik und Tourismus. Politisch engagiert sich der ADFC auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene für die konsequente Förderung des Radverkehrs.

Der Test:

Mit dem Fahrradklima-Test des ADFC wird die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Radverkehr gemessen. Alle zwei Jahre wird die Umfrage mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt. 213.000 Personen haben im Herbst 2024 abgestimmt, nur 21 Prozent davon sind Mitglied im ADFC. Der Test umfasst 27 Fragen mit gegensätzlichen Aussagen, die auf einer sechsstufigen Skala bewertet werden. Die Städte werden in sechs Größenklassen eingeteilt, um faire Vergleiche zu ermöglichen.