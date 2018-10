Donaueschingen Ihr Rezept: zusammenraufen

Bald zogen die Walters nach Donaueschingen, wo sie 43 Jahre lang bei Ricosta arbeitete, er war 43 Jahre auf dem fürstlichen Gutshof angestellt. Das 1971 erworbene Haus, in dem sie vorher zur Miete wohnten, bauten sie sich im Laufe der Zeit zu einem Kleinod aus. "Immer wieder zusammenraufen", geben sie als Rezept für ihre lange Ehe an. Die standesamtliche Hochzeit war am 4. Oktober. Die kirchliche Hochzeit feiern die Jubilare auch wieder am 6. Oktober in der St. Georg-Kirche in Unadingen, gekrönt von einem Fest im Kreise der Familie, Verwandten und Freunden.