Donaueschingen Ignaz und Severin finden einen Weg...

Donaueschingen (jak). Zu früh gefreut! Ignaz und Severin finden einen Weg. Denn Zunftmeister Michael Lehmann, Zeremonienmeister Thomas Gantert und der Narrenvater Alois Käfer haben den beiden ’Eschinger Kultnarren einen Auftrag gegeben. Der OB muss auch in Corona-Zeiten auf jeden Fall abgesetzt werden. "OB Erik Pauly hat seit dem letzten Aschermittwoch trotz Corona gegen so manches närrische Gesetz verstoßen", klagt Gantert an. Zunftmeister Michael Lehmann muss an die Macht, damit er alles richten kann, was der OB so verbrochen hat.