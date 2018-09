Donaueschingen Ideen für alten Bahnhof gefragt

Hüfingen/Großschönau. Einer der vielfältigen Programmpunkte anlässlich der 666- Jahr-Feier in Großschönau in Sachsen war ein interessanter Workshop für Jugendliche im alten Bahnhof. Neben Bürgermeister Frank Peuker und einigen Gemeinderäten aus Großschönau nahmen auch Bürgermeister a. D. Anton Knapp und die Gemeinderäte Reinhard Isak und Sigmund Vögtle an dem Workshop teil. Das Bahnhofsgebäude, groß und geräumig, ist nicht mehr in Betrieb und soll saniert und einer Mehrfachnutzung zugeführt werden. Für eine dieser Nutzungen sind Räume für die offene Jugendarbeit angedacht. Die interessierten Jugendlichen, gut 40 an der Zahl, sollten im Workshop im Rahmen der Zukunftswerkstatt "Großschönau 2030" ihre Ideen entwickeln. Und wo könnte man das besser als in dem Gebäude selbst.