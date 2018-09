Donaueschingen Idee des Wohnprojekts nimmt Formen an

Donaueschingen (har). "Da steht nun endlich unser gemauerter Traum", sagt Christa Beisel am Freitag in ihrer Rede beim Richtfest der Baugemeinschaft Palette. Hinter ihr ragt der Rohbau eines Mehrgenerationenprojekts in der Villinger Straße 31 in Donaueschingen in die Höhe. Gemeinsam mit Waltraud Eisenmann, Dorothea Creutzburg, Gabriele Reydt und In geborg Kettern will sie die Idee des Lebens im Mehrgenerationenhaus verwirklichen. "Wir wollen vor allem ein Mehrfamilienhaus bauen, in dem man gemeinschaftlich wohnt", erklärt Ingeborg Kettern.