Donaueschingen Hygiene ist weit mehr als nur putzen

Verstöße sind keine Seltenheit: Oft würden Betriebe nicht vorsätzlich gegen Vorschriften verstoßen, sondern "mangels Wissens" oder weil sie für das Thema nicht ausreichend sensibilisiert sind. Laut Bundeszentrum für Ernährung stellten die amtlichen Lebensmittelkontrolleure seit Jahren zahlreiche Hygienemängel fest, vor allem in kleinen handwerklichen Unternehmen und in gastronomischen und gemeinschaftsverpflegenden Betrieben.

2016 hätten sie wiederholt in mehr als jedem fünften der kontrollierten Betriebe aus den genannten Branchen Verstöße in der Betriebshygiene, bei der Kennzeichnung oder im Hygienemanagement beanstandet. Vor allem fachfremde Neueinsteiger hätten Hygienedefizite und machten aufgrund mangelnder Fachkompetenz Fehler. Aus diesem Grund fordert der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure seit Jahren einen so genannten Hygieneführerschein, der Qualifikationsforderungen festschreibt – vom kleinen Imbissbetreiber bis hin zum Restaurantbesitzer.

Doch Hygieneverstöße können nicht nur dem Kunden schaden, sondern auch ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen. Hoffte bislang mancher Restaurantbetreiber darauf, dass sich ein Verstoß nicht herumspricht und dadurch Gäste ausbleiben, hat sich nun das Gesetz geändert. So hat das Bundesverfassungsgericht im März 2018 entschieden, dass Hygieneverstöße in der Gastronomie von den zuständigen Behörden nun doch im Internet veröffentlicht werden können. Als 2012 Hygienemängel online veröffentlicht wurden, produzierte das eine Klagewelle der Gastronomen. Die Veröffentlichungen wurden gestoppt, sind nun ab April dieses Jahres wieder zulässig. Und so wird bald auf der Internetseite des Ministeriums Länderlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg und auch auf den Seiten der Landkreise zu finden sein, wo es Beantstandungen gab.

Lebensmittelsicherheit in entsprechenden Betrieben ist das eine. Doch auch im privaten Bereich ist das Thema nicht zu vernachlässigen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat sieben Tipps aufgestellt, die leicht in der eigenen Küche berücksichtig werden können und so für mehr Lebenssicherheit sorgen:

Tiefgekühlte und leicht verderbliche Produkte wie Hackfleisch oder Fisch gekühlt transportieren und direkt in den Kühlschrank räumen.

Die Kühlschranktemperatur auf maximal sieben Grad Celsius, besser vier Grad Celsius einstellen.

Tiefkühlkost im Kühlschrank auftauen und nicht in der Tiefkühlflüssigkeit liegen lassen.

Vor und nach dem Zubereiten Hände gründlich waschen.

Frische Lebensmittel gründlich säubern oder abwaschen.

Arbeitsflächen und Küchengeräte immer gründlich reinigen. Je ein eigenes Schneidebrett für Fleisch und eines für Gemüse und Kräuter benutzen.

Gerichte, die nicht erhitzt werden müssen, zum Beispiel Salate, immer zuerst zubereiten. Erst danach Essen, das erhitzt werden muss, wie Fleisch und Geflügel, zubereiten.

Speisen bei der Zubereitung und beim späteren Aufwärmen gut erhitzen. Fleisch und Fisch immer gut durchgaren (mindestens 70 Grad Celsius im Inneren für zwei Minuten).