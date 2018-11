Donaueschingen Hundeklo: Entsorgungsstation ohne Mülleimer

Das ist man so eigentlich von anderen Hunde-Klo-Entsorgungsstationen nicht gewohnt, wo doch die Tüten samt Inhalt gleich an Ort und Stelle in einen dafür vorgesehenen Eimer geworfen werden können. Das ist ja auch sinnvoll, denn selbst umweltbewusste Gassigänger laufen nicht gerne stundenlang mit solch einer gefüllten Tüte durch die Gegend. Es macht ja nur Sinn, wenn man diese auch unterwegs in einen der dafür vorgesehenen Behälter einwerfen kann. Und wenn man genau weiß, wo einer steht.

Schlimmer ist es allerdings, wenn dann die gefüllten Tütchen fein säuberlich mit einem Knoten verschlossen einfach in der Landschaft abgelegt werden. Diese wild entsorgen Tüten verrotten nämlich erst, wenn überhaupt, in vielen, vielen Jahren. Und so eine alte stinkige Tüte sammelt bestimmt niemand gerne ein. Dann wäre es für alle besser, wenn der Hund lieber irgendwo abseits vom Weg sein Geschäft verrichtet, wo es sich in aller Ruhe und ohne großen Aufwand zersetzen kann.