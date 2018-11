Donaueschingen Hundefreunde machen bald Platz

"Wir hoffen, dass wir das sehr eng geschnürte Budget einhalten können", so Architekt Hilmar Lutz. 340 000 Euro sollen in den Vereinsheim-Neubau gehen, 160 000 Euro in die Vorbereitung des Geländes. Noch sieht alles sehr nach Baustelle aus, doch beim Blick aus dem zweiten Stock des neuen Gebäudes kann man schon erahnen, das die Hundefreunde am Rande der Kleingärtneranlage ein adäquates neues Trainingsgelände mit einem neuen modernen Vereinsheim bekommen. Das zweistöckige Gebäude wird mit einem Vereinssaal, Küche, überdachter Terrasse, Wettkampfbüro, sanitären Anlagen, Geräte- und Küchenlager ausgestattet.

"Das Gelände für Training, Wettkämpfe und Welpenschule ist mit rund 12 000 Quadratmetern zwar etwas kleiner als bisher, dennoch sind wir mit den neuen Gegebenheiten sehr zufrieden", so Vorsitzender Jörg Liebermann. Der Umzugstermin ist auf den 1. März 2019 terminiert. Bisher hat man in puncto Vereinsleben keinerlei Einschränkungen, da die alte Anlage bis zum Umzug nutzbar bleibt. Ungelöst bis dato ist die Parksituation insbesondere bei Veranstaltungen der Hundefreunde.

Hier war schon eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke im Grenzbereich zwischen den beiden Vereinsgeländen der Kleingärtner und den Hundefreunden über die Breg im Gespräch. Dort könnten auf der gegenüberliegenden Seite der Breg dann eine ausreichende Zahl an Parkmöglichkeiten geschaffen werden.

Der Verein der Hundefreunde Donaueschingen wurde im April 1923 gegründet. Das erste Übungsgelände war die Wiese beim Fürstlich Fürstenbergischen Bierkeller. Der Verein wurde international bekannt für seine Rassehunde, 1939 führte man bei der Pariser Hundeausstellung die beiden besten Deutschen Boxer vor. In den 1960er-Jahren konnte der Verein regelmäßig Teilnehmer an Deutschen Schutzhunde-Meisterschaften stellen. In den 1990er-Jahren sicherten sich die Hundesportler Deutsche Meistertitel.