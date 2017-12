Donaueschingen Hund und Katze öffnen Geldbeutel

Nadine Vögel und Andreas Kuchelmeister freuen sich über das bislang gespendete Geld ungemein, doch knapp 600 000 Euro fehlen immer noch. Neben der Aktion "Tiere helfen Tieren" beruht ihr Spendenkonzept auf drei weiteren Säulen. Mit den "Bausteinen" ist das Tierheim-Team in diesen Tagen auf den Weihnachtsmärkten im Kreis unterwegs. Jeder Baustein-Käufer kann so viele Bausteine (25 bis 1000 Euro) kaufen wie er möchte, und er wird, wenn er will, auf der Homepage veröffentlicht. Zusätzlich erhöht sich die Lego-Tierheimmauer im Schaukasten des Tierheims. Außerdem werden sogenannte Dienstleistungsspenden und Materialspenden angenommen. Bei den Dienstleistungen seien Schreiner sehr hilfsbereit, erzählt Nadine Vögel, die Materialspenden werden erst später benötigt, wenn es an die Einrichtung des neuen Tierheims geht. In diesem Bereich unterstützen Studenten der Hochschule Furtwangen das Tierheim. Sie haben eine Projektgruppe gebildet, die dem Tierheim zu einem Zaun für das Außengelände verhelfen will. Jeder Hund wird im Neubau zwar eine separate Box für sich haben, die Hunde sollen aber auch draußen zusammen rumtollen können, schließlich sind sie Rudeltiere.