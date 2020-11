Donaueschingen Hühner nehmen Wohnmobil in Beschlag

So kamen die Münzers auf die Idee, ein Hühnermobil anzuschaffen. "Rund um unseren Hof, welcher sich außerhalb von Neudingen in Richtung Fürstenberg befindet, sind viele Wiesen. Diese wollen wir nun nutzen, um das Hühnermobil aufzustellen. So haben die Hühner immer frisches Gras", erläutert Martina Münzer. Die Behausung werde alle zwei Wochen in einer Familienaktion umgestellt. Das heißt, das Hühnermobil werde an den Traktor angehängt und der Zaun, der die Freifläche absperre, ziehe mit um.

Somit soll sichergestellt werden, dass das Gras immer wieder nachwächst und die Tiere ausreichend Futter haben. "Unsere mittlerweile 170 Hühner fühlen sich in unserem neuen Hühnermobil äu ßerst wohl. Hier haben sie Auslauf und können sich auch im kleinen ›Wintergarten‹, der zum Hühnermobil gehört, immer frei bewegen", erklärt Uwe Münzer und ergänzt: "Des Weiteren bietet das Hühnermobil eine Lüftungsanlage, Auslauf und auch eine dauerhafte Beleuchtung."

Um das Optimale zu finden, haben sich die Münzers gut informiert. "Wir haben uns ein paar Mobile in der Gegend angeschaut. Unser Mobil ist weitestgehend autonom. Das heißt, dass Lüftung und Beleuchtung über Solarstrom betrieben werden", so Martina Münzer. Die gekühlten Eier werden direkt auf dem Hof verkauft. Beim Einkauf kann auch das Hühnermobil besichtigt werden.

Ein Hühnermobil ist ein Stallsystem der voll mobilen Freilandhaltung. Die Freilandhaltung bietet eine artgemäße und umweltschonende Haltung von Hühnern. Durch die Grünfutteraufnahme sinkt der Einsatz von Kraftfutter. Die Hühnermobile sind so aufgebaut, dass diese autonom auf Grünflächen aufgestellt werden können. Das heißt, dass Lüftung und Beleuchtung mittels Solarenergie betrieben wird.