Donaueschingen/Hüfingen Unfall auf B 27: Alkoholisierter 22-Jähriger fährt Auto zu Schrott

Der 22-jährige Ford-Fahrer war gegen 3.40 Uhr von Hüfingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. An der Abfahrt Donaueschingen Mitte wollte der Autofahrer die Bundesstraße verlassen. Dabei machten sich laut Polizei vermutlich die später auf dem Alcotestgerät gepusteten 1,8 Promille bemerkbar. Denn der junge Mann verlor die Kontrolle über den Wagen und fuhr rund 60 Meter über die Wiese. Am Ende drehte sich der Ford und kippte um.

Der 22-Jährige blieb unverletzt. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und laut Polizei Schrott. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.