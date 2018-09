Donaueschingen/Hüfingen Brücke über Donau auf B 27 entsteht

Der Straßenbau: Am 7. Januar beginnt der eigentliche Straßenbau mit dem Abschnitt Süd. Dieser endet etwa 400 Meter nördlich des Allmendshofer Knotens. "Bei dieser Maßnahme werden auch die provisorischen Anschlüsse an den Knoten fertiggestellt", so Trenz. Auch die 580 Meter lange und knapp zehn Meter hohe Lärmschutzwand auf Höhe des Hüfinger Wohngebietes "Auf Hohen" wird 2019 errichtet. Wenn dann ab Juli 2020 der nördliche Bereich dran ist, müssen die restlichen Brücken mitten in der Umsetzung stehen. Der Ingenieur freut sich auf das nächste Jahr: Die ganze Fläche wird zur Baustelle. Mit dem Straßenbau rückt die Maßnahme so richtig ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Für Trenz stellt sie eine Besonderheit dar. Nachdem er in Dunningen und Neuhausen ob Eck Umfahrungen umgesetzt hat, baut er jetzt erstmals unter Verkehr.

Die Erdbewegungen: Wo die Fahrbahn um zehn Meter in Richtung Westen verbreitert wird, verändert sich das Landschaftsbild und ungeahnte Mengen an Erdreich werden bewegt. So werden schon 2019 Bäume und Büsche an der Böschung abgeholzt. Eine adäquate, der Bepflanzung auf der anderen Straßenseite entsprechende Ausgleichsmaßnahme wird im Frühjahr 2021 umgesetzt. Um bei der Verbreiterung der Strecke das Niveau anzugleichen, werden 35 000 Kubikmeter Erdreich im Bereich Süd und 70.000 Kubikmeter Erdreich im Norden benötigt. Das sind rund 10 000 Vierachser­Ladungen und erfordert eine ausgeklügelte Baustellenlogistik. Ein Teil der Massen werden über die Bundesstraße angedient, andere Transporte erfolgen von Westen her. Beim Ausbau Süd wird die beauftragte Firma eine eigene Baustraße einrichten. Nach der Verbreiterung der B 27 werden auf den Feldern die Hauptwirtschaftwege auf 3,50 Meter verbreitert.

Der Altbestand: Wer nun hofft, Ende 2021 geht es zügig und vierspurig zwischen Donaueschingen-Mitte und dem Wasserturm voran, wird vertröstet: 2022 beginnt die Sanierung der alten Fahrbahn, der Verkehr wird über die neue Trasse geführt. Der Altbestand der 1977 erstellten Bundesstraße 27 wurde inzwischen mehrfach saniert und ist jetzt einfach erneut dran. Trenz bittet um Geduld. Aber immerhin: "Wir sind exakt im Zeitplan."