Donaueschingen/Hüfingen B 27-Abfahrt Allmendshofen ab Montag dicht

Wer Ende September die Möglichkeit hätte, das 30-Millionen-Projekt mit einem Dutzend Einzelmaßnahmen aus der Vogelperspektive zu betrachten, dürfte über eine völlig geänderte Optik staunen: Denn innerhalb von zweieinhalb Wochen wird auf 2,2 Kilometer Länge zwischen Knoten Allmendshofen und Wasserturm Hüfingen auf der westlichen Seite des Ausbauprojektes eine Schwarzdecke aufgebracht. Diese Arbeiten sind vom 3. bis 19. September terminiert. Der Projektleiter des B 27-Ausbaus, Hartmut Trenz, kündigt Beeinträchtigungen für den Verkehr an.

Zwar wird der fließende Verkehr während der Asphaltierungsarbeiten wie bisher auf den beiden verengten und geschwindigkeitsreduzierten Spuren an der Baustelle vorbei geführt. Doch die Zubringer-Auffahrt aus Richtung Allmendshofen, die in Richtung Schaffhausen abzweigt, wird schon ab nächsten Montag, 26. August, gesperrt. Autofahrer müssen einen Umweg in Kauf nehmen: "Die Umleitung führt über die Knotenbrücke auf die B 27 in nördliche Richtung und über den Anschluss Donaueschingen Mitte wieder zurück in Richtung Süden", erläuterte Trenz. Ebenfalls gesperrt wird nächste Woche der Ausfahr-Ast aus Richtung Bad Dürrheim. Verkehrsteilnehmer können den Anschluss Donaueschingen Mitte nutzen, bei der Schaffhauser Straße ausfahren oder die B 27 in Gegenrichtung bei Allmendshofen über die Brücke verlassen.

Bereits seit Anfang der Woche ist der Übergang der B 27 auf die B 31 in Richtung Freiburg gesperrt. In der Kurve frisst eine Fräse den alten Belag aus dem Boden und schleudert den Abraum auf einen Lastwagen. Es sind aber nicht allein die Belagsarbeiten, die die Sperrung notwendig machen. Bisher schon teilte in diesem Bereich eine dreieckige Insel den von der B 27 auf die B 31 auffahrenden und den von B 31 auf B 27 wechselnden Verkehr. Dieser Teiler wird nun innerhalb der nächsten drei Wochen größer neugestaltet. In diesem Fall ist die Umleitung bereits in Betrieb. Sie verläuft über die Schaffhauser Straße in Hüfingen, ein kurzes Stück auf der B 27 und über einen 100 Meter langen Bogen auf die B 31.