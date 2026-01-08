Donaueschingen/Hüfingen: Acht Einsätze in der Silvesternacht

Alarme halten die Feuerwehrleute in Donaueschingen und Hüfingen auf Trab. Ursache sind Feuerwerkskörper. Dabei lassen sich solche Einsätze ganz einfach vermeiden.

Es war eine ungewöhnlich einsatzreiche Neujahrsnacht 2026 für die Donaueschinger Feuerwehr. Während die Silvesternächte davor nur vereinzelt Anlässe für ein Ausrücken der Feuerwehr boten, dauerte es nach dem Jahreswechsel lediglich 25 Minuten bis zum ersten Alarm. Eine brennende, große Restmülltonne mit 1000 Litern Volumen markierte den Beginn einer unruhigen Nacht.

„Insgesamt gingen bei uns am ersten Januar sieben Alarme ein“, sagt Philippe de Surmont, Sprecher der Donaueschinger Feuerwehr. Dabei standen fünf der Einsätze mit Feuerwerk im Zusammenhang. Bereits um 0.36 Uhr die nächste Meldung: Hier wurde zu einem Brand eines großen Containers in der Hagelrainstraße alarmiert.

Mitten in der Nacht muss die Hüfinger Wehr ausrücken und einen brennenden Anhänger mit Feuerwerksresten löschen. Foto: Feuerwehr Hüfingen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Inhalt des Containers bereits in Flammen. Mit einem handgeführten Feuerwehrschlauch sowie einem Mittelschaumrohr gelang es der Feuerwehr, das Feuer zügig zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Eine starke Rauchentwicklung der in Brand gesetzten Gegenstände im Container bedingte den Einsatz von Atemschutzmasken bei den Einsatzkräften.

Die nun folgende Serie von Kleinbränden war auf Feuerwerksreste am Straßenrand zurückzuführen. Insgesamt dreimal löschten die Donaueschinger Einsatzkräfte in der Moltkestraße, der Vacer Straße und der Breslauer Straße zündelnde Pyrotechnik mit einem Kleinlöschgerät.

„Gegen halb vier nachts alarmierte uns ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer. Er hatte einen Anhänger mit Feuerwerksresten entdeckt, die sich offenbar erneut entzündet hatten“, sagt Steffen Albert, Abteilungskommandant der Feuerwehr Hüfingen. Foto: Rainer Bombardi

Die Notwendigkeit solcher Einsätze ist fragwürdig für den Feuerwehrsprecher. „Das Wichtigste für uns ist, dass sich niemand in Gefahr bringt, dafür sind wir da“, so de Surmont. Wenn Menschen das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen wollen, sei es wünschenswert, dass bereits im Vorhinein ein Eimer Wasser oder eine Gießkanne zum Ablöschen der Reste bereitgehalten wird, so der Feuerwehrsprecher weiter. „Für diese Einsätze hätte es kein Löschfahrzeug gebraucht.“

Am Nachmittag des ersten Januars kam es dann noch zu zwei Auslösungen durch Brandmeldeanlagen in der Klinik Sonnhalde. Nach Erkundung des Geländes konnte ein vermuteter Fehlalarm bestätigt werden und die Anlage wurde zurückgestellt.

Für manche der Feuerwehreinsätze am Neujahrstag hätte wohl auch eine Gießkanne gereicht. Foto: Feuerwehr Donaueschingen

Einen vergleichsweise ruhigen Start ins neue Jahr hatte die Feuerwehr Hüfingen. In der Silvesternacht rückten die Einsatzkräfte lediglich zu einem Einsatz aus. „Gegen halb vier nachts alarmierte uns ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer. Er hatte einen Anhänger mit Feuerwerksresten entdeckt, die sich offenbar erneut entzündet hatten“, berichtet Steffen Albert, Abteilungskommandant der Feuerwehr Hüfingen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Bereits der vorherige Einsatz der Hüfinger Feuerwehr lag einige Tage zurück. Am 29. Dezember waren die Einsatzkräfte zu einem kleinen Fassadenbrand an der Lucian-Reich-Grundschule gerufen worden. Dort hatte es in der Dämmung der Fassade gebrannt, vermutlich ebenfalls im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern. Auch dieser Einsatz verlief ohne größere Schäden. Insgesamt blickt die Feuerwehr Hüfingen auf 60 Einsätze im Jahr 2025 zurück. Der Brand in der Silvesternacht markierte damit nicht nur den Jahreswechsel, sondern auch einen ruhigen Übergang in das neue Einsatzjahr.

Die Wehr in Zahlen

Die Donaueschinger Feuerwehr

blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit 1858 ist sie in der Quellstadt im Einsatz. Derzeit stehen acht Einsatzabteilungen rund um die Uhr bereit und rücken im Ernstfall innerhalb von zehn Minuten nach Eingang des Notrufs aus. 251 Einsatzkräfte beteiligten sich 2025 ehrenamtlich an 218 Einsätzen.