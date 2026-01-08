Donaueschingen/Hüfingen: Acht Einsätze in der Silvesternacht

Alarme halten die Feuerwehrleute in Donaueschingen und Hüfingen auf Trab. Ursache sind Feuerwerkskörper. Dabei lassen sich solche Einsätze ganz einfach vermeiden.
Es war eine ungewöhnlich einsatzreiche Neujahrsnacht 2026 für die Donaueschinger Feuerwehr. Während die Silvesternächte davor nur vereinzelt Anlässe für ein Ausrücken der Feuerwehr boten, dauerte es nach dem Jahreswechsel lediglich 25 Minuten bis zum ersten Alarm. Eine brennende, große Restmülltonne mit 1000 Litern Volumen markierte den Beginn einer unruhigen Nacht.